Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, влаштувала на пляжі зйомки в незвичайному вбранні

Анастасія славиться своєю любов'ю до пікантних і навіть провокативних фотосесій. Дівчина не тільки не боїться демонструвати свої достоїнства, але ще і срадостью це робить, роздягаючись на камеру.

Цього разу модель, яка рекламує білизну і купальники, показала засмагле тіло на зйомках. Причому приміряла Квітко лише "залишки" від маєчки - ледь помітні смужки тканини на грудях і плечах не змогли приховати досить пишні форми знаменитості. Дівчина спеціально прогнулася боконом перед об'єктивом, щоб приховати пікантні частини тіла. Втім, зайве приховати не вдалося б приховати і так-білизни на Анастасії фактично не видно.

"Oooooooohhhhhhh😨 😨", «розкішні форми«, " занадто жарко описувати! 🔥 🔥 😍 ", "Ось це так",» що це за пляж ?!",» Гаряча, люблю тебе«,» ти найгарячіша модель на світі❤«, " форми почесні і сама красуня і талія що треба ... але ззаду жах", " Ой, ти за сексі🔥 😬 🙃 👀",» Гарячий вид«», «Гей, чому ти ховаєш це, покажи цю диню», - пишуть користувачі.

Ми також писали, що дівчина дуже пишається своєю фігурою і не збирається худнути заради того, щоб перетворюватися в красуню з типовою фігурою, як зазначає сама Квітко. При досить невисокому зростанні на початку модельної кар'єри вага Анастасії становила цілих 70 кілограм! Проте, їй вдалося стати популярною саме завдяки своїм формам.

Тепер Квітко співпрацює з модними брендами білизни і купальників, тому в її профілі в соціальній мережі Instagram можна знайти незліченну кількість жарких фото в пікантних образах. І цей раз не став винятком. Пишнотіла блондинка приміряла біле бікіні з леопардовим принтом, зробивши її образ досить оригінальним.

Як і завжди, для більш жарких кадрів, Настя одягла Бікіні на розмір менше, щоб підкреслити груди, яка не змогла поміститися в тісний ліф, і тонку талію, на якій ледь помітні тонкі лямочки нижньої частини купальника.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

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