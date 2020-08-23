Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, устроила на пляже съемки в необычном наряде

Анастасия славится своей любовью к пикантным и даже провокативным фотосессиям. Девушка не только не боится демонстрировать свои достоинства, но еще и срадостью это делает, раздеваясь на камеру.

В этот раз модель, которая рекламирует белье и купальники, показала загорелое тело на съемках. Причем примерила Квитко лишь "остатки" от маечки - едва заметные полоски ткани на груди и плечах не смогли скрыть довольно пышные формы знаменитости. Девушка специально прогнулась боконом перед объективом, чтобы скрыть пикантные части тела. Впрочем, лишнее скрыть не удалось бы скрыть и так - белья на Анастасии фактически не видно.

«Oooooooohhhhhh😨😨», «Роскошные формы», «Слишком жарко описывать! Прогиб засчитан 🔥🔥😍», «Вот это да», «Что это за пляж ?!», «Горячая, люблю тебя», «Ты самая горячая модель на свете❤», «формы почётные и сама красотка и талия что надо ... но сзади ужас», «Ой, ты за секси🔥😬🙃👀», «Горячий вид🔥🙌🏼», «Эй, почему ты прячешь это, покажи эту дыню», - пишут пользователи.

Мы также писали, что девушка очень гордится своей фигурой и не собирается худеть ради того, чтобы превращаться в красотку с типичной фигурой, как отмечает сама Квитко. При довольно невысоком росте в начале модельной карьеры вес Анастасии составлял целых 70 килограмм! Тем не менее, ей удалось стать популярной именно благодаря своим формам.

Теперь Квитко сотрудничает с модными брендами белья и купальников, поэтому в ее профиле в социальной сети Инстаграм можно найти бесчисленное количество жарких фото в пикантных образах. И этот раз не сталю исключением. Пышнотелая блондинка примерила белое бикини с леопардовым принтом, сделавши ее образ довольно оригинальным.

Как и всегда, для более жарких кадров, Настя надела бикини на размер меньше, чтобы подчеркнуть грудь, которая не смогла поместиться в тесный лиф, и тонкую талию, на которой едва заметны тонкие лямочки нижней части купальника.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов