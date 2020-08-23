В Украине изменилась форма расчета субсидий, некоторым украинцам придется отдать больше денег
В Украине поменяли форму расчета субсидии и сократили размер социальной помощи. Это может привести к тому, что некоторым украинцам придется платить на 40% больше.
А с наступлением отопительного сезона платежки станут больше в среднем лишь на 500 гривен.
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Для того чтобы рассчитать размеры субсидии для каждой отдельной семьи, нужно доход на одного члена семьи разделить на два прожиточных минимума, а потом умножить на 15%.
Если средний доход на одного члена семьи составляет около 3 тысяч гривен, то семья может платить за коммунальные услуги не более 11,6% от своего дохода. Если совокупный доход равняется 9 тысячам гривен, то зимой на коммунальные услуги пойдет 1044 гривны. Все, что сверху этой суммы должна покрывать субсидия. Однако это действует только в пределах социальных нормативов потребления.
В новой формуле вместо коэффициента в 15% установят 20%, а это значит, что из 9 тысяч гривен совокупного дохода семья должна будет отдавать уже не 11,6%, а 15,4% от совокупного дохода украинской семьи.
Размер субсидии теперь будут учитывать, как часть дохода дома. И это приведет к тому, что размер помощи станет намного меньше.
Напомним, украинцы могут выходить на пенсию досрочно, важный нюанс по льготам.
Также Politeka писала, что украинцам ужесточили правила получения субсидии.