Кожен сам робить своє літо!

Телеведуча Алла Мазур показала, що навіть під час карантину можна чудово провести літо удома, і показала його найяскравіші моменти

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram вона опублікувала кілька знімків, щоб показати, що літо, яке минає, було багатим на приємні емоції і пам'ятні моменти, передає Politeka.net.

Так, на першому з серії знімків 54-річна Мазур разом з 12-річним сином Артемом п'ють чай. Хлопчик дбайливо наливає мамі в чашку ароматний напій.

"І сніданок, ретельно продуманий сином: "Мам, ти просто сиди, я все зроблю красиво", – пише телеведуча.

На другому фото вона разом з сином прогулюються по парку. На Аллі – світла блуза з оригінально обробленими рукавами і низом і штани в тон. Артем же мчить на самокаті, а його волосся майорить на вітрі. При цьому міміка дитини – красномовніша за будь-які слова.

"І трюки на самокаті: що круто виходять і на рівній алеї - не тільки в скейпарку ..." ,- йдеться у підписі.

На інших фото ведуча позує в чорній легкій блузі з білим малюнком і літній світлій спідниці. При цьому виглядає вона щасливою і впевненою в собі.

"І як легка спідниця приємно холодить ноги після спекотного дня, і ти відчуваєш себе просто невагомою пір'їнкою))", - зазначила Мазур.

У цілому ж серію знімків вона підсумувала загальним резюме:

"Словом, суцільна романтика: не виїжджаючи далеко від дому🧚 ♀️ ️нехай у кожного з нас залишаться такі щасливі схованки в пам'яті пам'яті: куди так добре пірнути потім, у хмарні і дощові дні. ⛅⛈☔ . Але це вже буде інша історія".

На розповідь Мазур відреагували її колеги по цеху. Так, Марічка Падалко написала: "Такі красиві❤️", а Лідія Таран додала: "Тьоемка на скутері просто агонь 🧡, відчуваю, і ми купимо – заради таких укладок і щасливої мордочки😜".

У цілому ж користувачі традиційно не пошкодували теплих слів на адресу ведучої, яка нещодавно успішно поборола важку хворобу і тепер знову радує численних шанувальників в ефірі телеканалу.

Нагадаємо, Алла Мазур, яка перемогла рак, викликала фурор знімком з відпустки.

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