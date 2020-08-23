Телеведущая Алла Мазур показала, что даже во время карантина можно прекрасно провести лето дома, и показала его самые яркие моменты
На своей странице в социальной сети Инстаграм она опубликовала несколько снимков, чтобы показать, что уходящее лето было богатым на приятные эмоции и запоминающиеся моменты, передает Politeka.net.
Так, на первом из серии снимков 54-летняя Мазур вместе с 12-летним сыном Артемом пьют чай. Мальчик заботливо наливает маме в чашку ароматный напиток.
«И завтрак, тщательно продуманный сыном: "Мам, ты просто сиди, я все сделаю красиво"», – пишет телеведущая.
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На второй фото она вместе с сыном прогуливаются по парку. На Алле – светлая блуза с оригинально отделанными рукавами и низом и брюки в тон. Артем же мчит на самокате, а его волосы развеваются на ветру. При этом мимика ребенка – красноречивее любых слов.
«И трюки на самокате: что круто выходят и на ровной аллее - не только в скейпарку ...», – говорится в подписи.
На остальных фото ведущая позирует в черной легкой блузе с белым рисунком и летней светлой юбке. При этом выглядит она счастливой и уверенной в себе.
«И как легкая юбка приятно холодит ноги после жаркого дня, и ты чувствуешь себя просто невесомым перышком))», – отметила Мазур.
В целом же серию снимков она подытожила общим резюме:
«Словом, сплошная романтика: не выезжая далеко от дома🧚♀️ ☀️ Пусть у каждого из нас останутся такие счастливые тайники в памяти памяти: куда так хорошо нырнуть потом, в облачные и дождливые дни. ⛅⛈☔ . Но это уже будет другая история».
На рассказ Мазур отреагировали ее коллеги по цеху. Так, Маричка Падалко написала: «Такие красивые ❤️», а Лидия Таран добавила: «Темка на скутере просто агонь🧡 чувствую, и мы купим – ради таких укладок и счастливой мордочки 😜».
В целом же пользователи традиционно не пожалели теплых слов в адрес ведущей, которая недавно успешно поборола тяжелую болезнь и теперь снова радует многочисленных поклонников в эфире телеканала.
Напомним, победившая рак Алла Мазур произвела фурор снимком с отпуска.
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