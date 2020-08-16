Не каждая решится на такое

Знаменитая украинская телеведущая Алла Мазур, которой поставили диагноз рак, сообщила о своем самочувствии и дала совет другим больным

Об этом телезвезда рассказала своей коллеге Кати Осадчей в передаче «Светская жизнь» (Чтобы просмотреть видео- доскролльте страницу до конца)

«Я рада, что рискнула и сообщила об этом всей Украине. Очень важно научиться говорить о таких сложных вещах в голос. Сейчас я, слава Богу, чувствую себя хорошо, последние анализы показали, что все двигается очень позитивно. Не хочу сглазить, но врачи говорят, что прогнозы – обнадеживающие", – говорит Мазур.

Телеведущая отметила, что уже активно вернулась к работе и призвала других онкобольных не опускать руки. Она добавила, что чем раньше начать лечение, тем легче будет выздороветь.

«Это страшит многих, и люди думают, стоит ли вступать в эту страшную, долгую и дорогостоящую борьбу. Призываю всех не терять времени, потому что тогда процесс лечения и выздоровления происходит гораздо быстрее", – поделилась своим мнением Мазур.

Ранее мы писали, Алла Мазур поделилась, как проводит отпуск вместе с сыном.

Как рассказала Алла Мазур, она использовала отпуск, чтобы провести время с сыном и познакомиться с его экстремальным хобби. На фото она позирует рядом с Артемом, который держит в руках руль самоката. На юноше надет шлем и защитная экипировка. Сама Алла Мазур нарядилась в джинсы и белую футболку, а довершили образ большие солнцезащитные очки.



Напомним, победившая рак Алла Мазур предупредила украинцев, что происходит.

Как сообщала Politeka, Алла Мазур празднует еще один триумф после победы над раком, фото.

Также Politeka писала, что Алла Мазур после победы над раком поразила внешностью и новым триумфом.