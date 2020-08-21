Знаменитая украинская телеведущая Алла Мазур, которой поставили диагноз рак, показала, как сейчас выглядит

Телезвезда на своей странице в Instagram опубликовала новое фото и рассказала о последних дня отпуска.

«Лювлю за хвостик последние дни лета... и последние дни отпуска также) Когда бы еще так просто посидеть на травке... поиграть в прятки с Солнцем... и помечтать о свободных и безопасных путешествиях - через год», - написала она.

Пользователи Сети восхищаются видом телезвезды и желают ей здоровья.

"Красавица», "Вы невероятная", "какая вы красивая", - пишут в сети.

Ранее Алла Мазур рассказывала, что во время отпуска пыталась провести время с сыном и познакомиться с его экстремальным хобби.

Напомним на днях Алли Мазур поделилась подробностями относительно своего непростого диагноза.

"Сейчас я, слава Богу, чувствую себя хорошо, последние анализы показали, что все движется очень позитивно. Не хочу сглазить, но врачи говорят, что прогнозы – обнадеживающие", – сообщила телеведущая.

Мазур отметила, что уже активно вернулась к работе и призвала других онкобольных не опускать руки. Она добавила, что чем раньше начать лечение, тем легче будет выздороветь.

Напомним, Алла Мазур, победившая рак, неожиданно засветила еще одного члена семьи:»до сих пор нервничает".

Как сообщала Politeka, сын Аллы Мазур кардинально изменил внешность, фото: "Пыталась убеждать, но..."

Также Politeka писала, что Алла Мазур после победы над раком показала свою новую гордость и удивила внешностью: «Невероятная женщина»