Стало відомо, скільки учасників ЗНО-2020 здали тести на 200 балів

ЗНО в умовах карантину складали 900 тисяч випускників і тепер попереду у більшості з них – вступна кампанія, яка стартувала з 1 серпня. Тобто багато з них пройшли реєстрацію в електронних кабінетах і подавали заяви до ВНЗ.

Кілька годин тому заступник міністра освіти і науки Любомира Мандзій розповіла на сторінці в Facebook, скільки учасників ЗНО - 2020 склали тести на максимальну кількість балів.

"ЗНО на 200 балів у 2020 році склало вдвічі більше учасників, ніж минулого року", - написала Мандзій.

За її словами, найбільше відмінників - з математики - 151 та англійської мови - 88. Також зросла кількість учасників, які отримали 200 балів з фізики - 66.

Мандзій зазначила, що лідерами за кількістю учасників, які склали ЗНО на 200 балів, є Київ та Львівська область.

Також раніше повідомлялося, що загалом у Львові 41 найвищий результат на ЗНО-2020: 25 випускників отримали по 200 балів та 8 випускників — по 400 балів.

Зокрема, 16 абітурієнтів показали найкращий результат на тестуванні з математики - 16 осіб. З них 13 осіб є вихованцями Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка, а також по представнику з ліцею №52 ім. М. Лобачевського, Львівської академічної гімназії при НУ "Львівська політехніка" та ліцею №2.

Нагадаємо, що високі бали ЗНО - 2020 не допоможуть, мрії на вступ впали в останній момент: "більше 30% абітурієнтів...".

Як повідомляла Politeka, правила надходження на бюджет раптово змінили, важлива заява Кабміну.

Також Politeka писала, що абітурієнтам виплатять грошові премії від влади, "по 10 тисяч гривень кожному...".