Стало известно, сколько участников ВНО-2020 сдали тесты на 200 баллов

ВНО в условиях карантина сдавали 900 тысяч выпускников и теперь впереди у большинства из них – вступительная кампания, которая стартовала с 1 августа. То есть многие из них прошли регистрацию в электронных кабинетах и подавали заявления в вузы.

Несколько часов назад заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий рассказала на странице в Facebook, сколько участников ВНО-2020 сдали тесты на максимальное колличество баллов.

"ВНО на 200 баллов в 2020 году составило вдвое больше участников, чем в прошлом году", - написала Мандзий.

По ее словам, больше всего отличников-по математике - 151 и английскому языку - 88. Также возросло количество участников, получивших 200 баллов по физике - 66.

Мандзий отметила, что лидерами по количеству участников, которые сдали ВНО на 200 баллов, являются Киев и Львовская область.

Также ранее сообщалось, что в целом во Львове 41 высокий результат на ВНО-2020: 25 выпускников получили по 200 баллов и 8 выпускников — по 400 баллов.

В частности, 16 абитуриентов показали лучший результат на тестировании по математике - 16 человек. Из них 13 человек являются воспитанниками Львовского физико-математического лицея-интерната при Львовском национальном университете имени Ивана Франко, а также по представителю из лицея №52 им. М. Лобачевский, Львовской академической гимназии при НУ "Львовская политехника" и лицея №2.

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