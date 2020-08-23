У Раді придумали, як стягнути з українців борги за комуналку



В Україні борг населення за комунальні послуги перевалив за 29 мільярдів гривень, і це ще без урахування несплат за електрику і газ. Тому депутати придумали законопроект про реструктуризацію боргів, який покликаний боротися з боржниками.

Зовсім скоро у боржників із зарплати можуть почати списувати 25% на виплату заборгованості, або заарештують майно. Чи скоротяться борги через новий законопроект розповіли експерти для журналістів видання Сегодня.

Економіст Борис Кушнірук вважає, що навіть якщо борги простять за комуналку, це не виправить ситуацію з платежами, якщо не буде вирішено питання застарілих мереж, в яких тепловтрати в рази вище, ніж у розвинених країнах.

За його словами, перш за все потрібно переходити до абонентської плати. При такій моделі платежі розбиваються на 12 місяців рівними частинами, а за підсумками року робиться перерахунок. Це знизить навантаження на домогосподарства в зимовий період, і значній частині населення субсидії взагалі не знадобляться.

Система абонплати, на думку експерта, дасть постачальникам газу і тепла можливість закуповувати енергоресурси влітку, в період низьких цін, і завдяки цьому ціни на компослуги для населення можна буде знизити.

Він також додав, що реструктуризація без вирішення інших проблем ЖКГ нічого не дає, вона лише залишає існуючу неефективну і вкрай корумповану модель всього, що пов'язано з ЖКГ.

"Я вважаю неправильним, наприклад, відбирати у людей майно, житло, якщо при цьому не вибудувана модель, яка робить систему ЖКГ максимально ефективною. Якщо внаслідок корупції, внаслідок неефективної моделі ціноутворення (а не через ціни на газ) ціни на послуги ЖКГ завищені, як можна забирати у людей майно за те, що вони не платять за завищеними тарифами? А от якщо навести в цьому питанні порядок, тоді будуть підстави вимагати розрахуватися за боргами", - упевнений Борис Кушнірук.

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