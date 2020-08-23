В Раде придумали, как взыскать с украинцев долги за коммуналку



В Украине долг населения за коммунальные услуги перевалил за 29 миллиардов гривень, и это еще без учета неуплат за электричество и газ. Поэтому депутаты придумали законопроект о реструктуризации долгов, который призван бороться с должниками.

Совсем скоро у должников из зарплаты могут начать списывать 25% на выплату задолженности, или арестуют имущество. Сократятся ли долги из-за нового законопроекта рассказали эксперты для журналистов издания Сегодня.

Экономист Борис Кушнирук считает, что даже если долги за коммуналку простят, это не исправит ситуацию с платежами, если не будет решен вопрос устаревших сетей, в которых теплопотери в разы выше, чем в развитых странах.

По его словам, прежде всего нужно переходить к абонентской плате. При такой модели платежи разбиваются на 12 месяцев равными частями, а по итогам года делается перерасчет. Это снизит нагрузку на домохозяйства в зимний период, и значительной части населения субсидии вообще не понадобятся.

Система абонплаты, по мнению эксперта, даст поставщикам газа и тепла возможность закупать энергоресурсы летом, в период низких цен, и благодаря этому цены на комуслуги для населения можно будет снизить.

Он также добавил, что реструктуризация без решения других проблем ЖКХ ничего не дает, она лишь оставляет существующую неэффективную и крайне коррумпированную модель всего, что связано с ЖКХ.

"Я считаю неправильным, например, отбирать у людей имущество, жилье, если при этом не выстроена модель, которая делает систему ЖКХ максимально эффективной. Если вследствие коррупции, вследствие неэффективной модели ценообразования (а не из-за цен на газ) цены на услуги ЖКХ завышены, как можно забирать у людей имущество за то, что они не платят по завышенным тарифам? А вот если навести в этом вопросе порядок, тогда будут основания требовать рассчитаться по долгам", – уверен Борис Кушнирук.

Напомним, украинцев предупредили о потере жилья из-за коммуналки, что происходит.

Также Politeka писала, что Евросоюз принял важное решение по Украине, заявление Шмыгаля: "Выполнили условия для...".