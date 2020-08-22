Українські правозахисники розповіли громадянам про те, що в разі смерті пенсіонера, їх виплати можуть отримати родичі

Про це йдеться в матеріалі "Аргументи та факти».

Так, відповідно до закону України, якщо пенсіонер з окупованої території помер, його родичам належить виплата пенсії аж до місяця членам його сім'ї. Для цього їм необхідно звернутися в місцеве управління Пенсійного фонду протягом шести місяців з дня смерті.

Водночас, якщо родичі не проживали з пенсіонером на момент його смерті, виплата пенсії передбачена тільки в порядку спадкування.

"Якщо померлий пенсіонер не отримував пенсію понад три роки, управління ПФУ нерідко обмежує виплату лише трьома роками, посилаючись на ст. 46 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Однак відповідні обмеження є незаконними. У цьому випадку після отримання письмової відповіді від управління ПФУ слід звертатися до суду", - стверджують юристи.

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Міністерство економіки і Державна служба зайнятості опублікували інформацію про те, які виплати покладаються громадянам.

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