Украинские правозащитники рассказали гражданам о том, что в случае смерти пенсионера, их выплаты могут получить родственники

Об этом говорится в материале «Аргументы и факты».

Так, согласно закону Украины, если пенсионер из оккупированной территории умер, его родственникам причитается выплата пенсии вплоть до месяца членам его семьи. Для этого им необходимо обратиться в местное управление Пенсионного фонда в течении шести месяцев со дня смерти.

В то же время, если родственники не проживали с пенсионером в момент его смерти, выплата пенсии предусмотрена только в порядке наследования.

«Если умерший пенсионер не получал пенсию более трех лет, управление ПФУ нередко ограничивает выплату лишь тремя годами, ссылаясь на ст. 46 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Однако соответствующие ограничения являются незаконными. В этом случае после получения письменного ответа от управления ПФУ следует обращаться в суд», - утверждают юристы.

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