Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, блиснула вигинами в рожевому бікіні

Цього разу красуня показала, як проводить час на яхті і похвалилася черговим новим бікіні. Будучи рекламним представником декількох модних брендів білизни і купальників, Квітко практично кожен день показує в Instagram несподівані образи.

Стильне бікні кислотно-рожевого відтінку не залишило фанатів байдужими, адже дівчина показала досить пишні форми у всій красі. При дивно тонкої талії у Анастасії великі стегна і значна груди. Дівчина не тільки не соромиться своєї ваги, але і вважає, що це її гідність.

"Прямо принцеса», «красуня а✔️», «я люблю тебе, дівчинка😍», «я хочу це будь ласка», «досконалість», «Hermosa vista», «розкішна дівчина», «Барбі в рожевому», «хороша фотка", " ви чудові. Мені це подобається" « "жах їй все купальники Малі кошмар«,» навіщо себе так спотворювати заради піару слави«,» неймовірна жінка«,» будь ласка, продовжуй«,» як згинається«,» дуже красиво", - пишуть користувачі.

Ми також писали, що дівчина дуже пишається своєю фігурою і не збирається худнути заради того, щоб перетворюватися в красуню з типовою фігурою, як зазначає сама Квітко. При досить невисокому зростанні на початку модельної кар'єри вага Анастасії становила цілих 70 кілограм! Проте, їй вдалося стати популярною саме завдяки своїм формам.

Тепер Квітко співпрацює з модними брендами білизни і купальників, тому в її профілі в соціальній мережі Instagram можна знайти незліченну кількість жарких фото в пікантних образах. І цей раз не став винятком. Пишнотіла блондинка приміряла біле бікіні з леопардовим принтом, зробивши її образ досить оригінальним.

Як і завжди, для більш жарких кадрів, Настя одягла Бікіні на розмір менше, щоб підкреслити груди, яка не змогла поміститися в тісний ліф, і тонку талію, на якій ледь помітні тонкі лямочки нижньої частини купальника.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

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