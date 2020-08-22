Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, блеснула изгибами в розовом бикини

В этот раз красотка показала, как проводит время на яхте и похвасталась очередным новым бикини. Будучи рекламным представителем нескольких модных брендов белья и купальников, Квитко практически каждый день показывает в Инстаграм неожиданные образы.

Стильное бикни кислотно-розового оттенка не оставило фанатов равнодушными, ведь девушка показала довольно пышные формы во всей красе. При удивительно тонкой талии у Анастасии крупные бедра и внушительная грудь. Девушка не только не стесняется своего веса, но и считает, что это ее достоинство.

«Прямо принцесса», «Красавица а ✔️», «Я люблю тебя, девочка 😍», «Я хочу это пожалуйста», «Совершенство», «Hermosa vista», «роскошная девушка», «барби в розовом», «Хорошая фотка», «Вы восхитительны. Мне это нравится», «Ужас ей все купальники малы кошмар», «зачем себя так уродовать ради пиара славы», «Невероятная женщина», «Пожалуйста, продолжай», «как изгибается», «Очень красиво», - пишут пользователи.

Мы также писали, что девушка очень гордится своей фигурой и не собирается худеть ради того, чтобы превращаться в красотку с типичной фигурой, как отмечает сама Квитко. При довольно невысоком росте в начале модельной карьеры вес Анастасии составлял целых 70 килограмм! Тем не менее, ей удалось стать популярной именно благодаря своим формам.

Теперь Квитко сотрудничает с модными брендами белья и купальников, поэтому в ее профиле в социальной сети Инстаграм можно найти бесчисленное количество жарких фото в пикантных образах. И этот раз не сталю исключением. Пышнотелая блондинка примерила белое бикини с леопардовым принтом, сделавши ее образ довольно оригинальным.

Как и всегда, для более жарких кадров, Настя надела бикини на размер меньше, чтобы подчеркнуть грудь, которая не смогла поместиться в тесный лиф, и тонкую талию, на которой едва заметны тонкие лямочки нижней части купальника.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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