Українська співачка Даша Астаф'єва сильно змінилася заради ретро-образу

Як передає Politeka.net, знаменитість опублікувала відверті фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". На них виконавиця постала в сукні з корсетом, які носили в позаминулому столітті. Родзинкою вбрання стало просто бездонне декольте, вишукана зачіска і круглий кулон, який прикував увагу до грудей.

На одному з чорно-білих знімків Даша Астаф'єва піднімається сходами, високо задерши Чорний Напівпрозорий поділ. З такого ракурсу добре видно світлі панчохи. На іншому фото сівачка млосно дивиться в камеру, вип'ятивши пишний бюст. Помітно, що під корсетом немає бюстгальтера.

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Багато користувачів соціальної мережі захопилися зовнішнім виглядом знаменитості і порадували її компліментами в коментарях:

"Даша, корсети 👍це твоє🔥 😉"; "шикарна жінка😍 😍 😍"; " очманіти як вам це йде, Даша, без слів,❤️❤️"; "астаф'єва з розуму зводить просто"; " чудовий образ! 🔥 🔥 🔥 👏 "; "Захоплююся вами😍";" ваші фотографії відрізняються від еротичних фото, якими завалений Інстаграмм. Ви прославляєте жінку, а інші тільки хочуть, щоб їх хотіли"; "Даша для мене ідеал жіночої краси!".

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