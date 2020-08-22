Українська співачка Даша Астаф'єва сильно змінилася заради ретро-образу

Як передає Politeka.net, знаменитість опублікувала відверті фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". На них виконавиця постала в сукні з корсетом, які носили в позаминулому столітті. Родзинкою вбрання стало просто бездонне декольте, вишукана зачіска і круглий кулон, який прикував увагу до грудей.

даша астаф'єва

На одному з чорно-білих знімків Даша Астаф'єва піднімається сходами, високо задерши Чорний Напівпрозорий поділ. З такого ракурсу добре видно світлі панчохи. На іншому фото сівачка млосно дивиться в камеру, вип'ятивши пишний бюст. Помітно, що під корсетом немає бюстгальтера.

View this post on Instagram

Увидеть и почувствовать женщину в человеке.. Photo @nickyashika Style @noa_corsets @shur___shur & @zhilyova_lingerie

Популярні новини зараз

Безцеремонна Корольова догодила Тарзану на очах у старого Винокура: "встала на коліна і..."

Зірка фільмів із "Квартал 95" показала свою квіточку прямо на березі моря: "Навіщо так..."

Фігуриста дружина Комарова розбурхала виглядом без білизни прямо на роботі: "Неможливо бути такою красивою"

Мокра Седокова в купальнику задерла ноги і змусила собою милуватися: "любов перетворює"
Показати ще

A post shared by Даша Астафьева (@da_astafieva) on

"Побачити і відчути жінку в людині", - підписала нову роботу Астаф'єва

Багато користувачів соціальної мережі захопилися зовнішнім виглядом знаменитості і порадували її компліментами в коментарях:

"Даша, корсети 👍це твоє🔥 😉"; "шикарна жінка😍 😍 😍"; " очманіти як вам це йде, Даша, без слів,❤️❤️"; "астаф'єва з розуму зводить просто"; " чудовий образ! 🔥 🔥 🔥 👏 "; "Захоплююся вами😍";" ваші фотографії відрізняються від еротичних фото, якими завалений Інстаграмм. Ви прославляєте жінку, а інші тільки хочуть, щоб їх хотіли"; "Даша для мене ідеал жіночої краси!".

Нагадавши, Астаф'єва влаштувала спекотну прогулянку в київському метро

Як повідомляла Politeka, фігуриста Даша Астаф'єва ледь не засвітила зайве, задерши ноги в легкій сукні: Безсоромні кадри