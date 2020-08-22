Украинская певица Даша Астафьева сильно преобразилась ради ретро-образа

Как передает Politeka.net, знаменитость опубликовала откровенные фото на своей странице в соцсети "Инстаграм". На них исполнительница предстала в платье с корсетом, которые носили в позапрошлом веке. Изюминкой наряда стало просто бездонное декольте, изысканная прическа и круглый кулон, который приковал внимание к груди.

На одном из черно-белых снимков Даша Астафьева поднимается по ступенькам, высоко задрав черный полупрозрачный подол. С такого ракурса хорошо видны светлые чулки. На другом фото певица томно смотрит в камеру, выпятив пышный бюст. Заметно, что под корсетом нет бюстгальтера.

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Многие пользователи социальной сети восхитились внешним видом знаменитости и порадовали ее комплиментами в комментариях:

"Даша, корсеты 👍это твоё 🔥😉"; "Шикарная женщина😍😍😍"; "Обалдеть как вам это идёт, Даша, без слов, ❤️❤️"; "Астафьева с ума сводит просто"; "Великолепный образ! 🔥🔥🔥👏"; "Восхищаюсь вами😍"; "Ваши фотографии отличаются от эротических фото, которыми завален инстаграмм. Вы прославляете женщину, а другие только хотят, чтобы их хотели"; "Даша для меня идеал женской красоты!".

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