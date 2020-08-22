Які цифри будуть в платіжках

Нові тарифи на газ почнуть діяти вже наступного року

Про це пише Обозреватель.

Повідомляється, що вже з 1 січня 2021 року набудуть чинності нові тарифи на блакитне паливо для побутових споживачів.

Підвищення на собі відчують сім'ї, які досі не встановили газові лічильники, оскільки їм збільшать втричі норматив на споживання палива.

Якщо зараз сім'я з трьох осіб, яка користується тільки газовою плитою, повинна платити за 9,8 куба (3,28 на людину), то за граничними нормативами доведеться сплатити вже 29,4 кубометра (9,8 куба на людину). Якщо рахувати за діючим тарифом, то сума в платіжці може зрости з 29,1 до 87,3 грн.

За словами нардепа Олексія Кучеренка, в законі сказано, що з 1 січня 2021 газ тим, у кого немає лічильника, зовсім повинні відключити. Швидше за все, стара норма буде продовжена без радикальних рішень.

"У мене є відчуття, що дію закону, який дозволяє платити за газ не за лічильником, а виходячи з норми споживання, все ж в останній момент продовжать" – заявив нардеп у спілкуванні з журналістами.

Раніше ми вже попереджали про збільшення тарифів на газ в Україні.

За словами експерта Юрія Корольчука, вже скоро тариф на газ для простих українців може зрости в два рази.

"Вже почався процес зростання цін на біржах ЄС. І тому тарифи на газ для населення взимку будуть вдвічі більше, ніж це було влітку – замість 3 грн за кубометр буде 6 грн", – попередив експерт.

Корольчук також пояснив, що українцям не уникнути зростання тарифів на блакитне паливо.

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