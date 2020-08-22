Гривня атакувала долар, НБУ оновив курс валют: які цифри будуть в обмінниках

Курс долара на сьогодні, 22 серпня, приємно здивує українців.

Так, Національний банк опублікував новий курс валют перед тривалими вихідними.

Зокрема, державний регулятор несподівано зміцнив гривню по відношенню до долара, і опустив валюту до позначки в 27,39 гривень/долар (мінус дев'ять копійок).

Офіційний курс гривні до євро встановлений НБУ на рівні 32,46 гривні/євро. Тобто національна валюта зміцнилася до євро на 9 копійок порівняно з попереднім показником.

Що стосується курсу валют на міжбанку, то котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,43/27,45 гривні/$, до євро – на рівні 32,29/32,31 гривні/євро.

Підвищення мінімальної зарплати: з'явилося важливе попередження, "менше ніж за рік збільшиться на..."

Стало відомо, що буде з економікою після підвищення мінімалки.

Вже з 1 вересня розмір мінімальної зарплати буде підвищено до 5000 гривень, і це буде перший етап зростання розміру виплати.

Наступне підвищення - на тисячу гривень з 1 січня і на 500 гривень з 1 липня. Якщо всі ці плани будуть реалізовані, то мінімалка менше ніж за рік збільшиться майже на 40% і досягне 6500 гривень.

Деякі економісти попереджають, що підвищення мінімальної зарплати буде справжнім шоком для економіки.

Бізнес поставлять перед вибором, як забезпечити вимушене збільшення оплати праці: піднімати ціни на свою продукцію, звільняти робітників, виводити їх у тінь або відмовлятися від інвестицій, а постраждають найбільше малі та середні підприємства.

Зростання тарифів на комуналку, українців добили новими цінами на газ: "у два рази більше..."

Стало відомо, що буде з тарифами на комуналку до кінця року.

Вже скоро тариф на газ для простих українців може зрости в два рази.

"Вже почався процес зростання цін на біржах ЄС. І тому тарифи на газ для населення взимку будуть вдвічі більше, ніж це було влітку – замість 3 грн за кубометр буде 6 грн", – попередив експерт Юрій Корольчук.

Корольчук також пояснив, що українцям не уникнути зростання тарифів на блакитне паливо.

"Особливо показовою є ситуація з "Нафтогазом", який річний тариф поставив на рівні майже 4700 грн за 1000 куб.м – це без транспортування. Газзбути поставили меншу ціну - 4500 грн. При цьому газзбути закуповують газ на тих же ринках ЄС або в Україні у приватних компаній. Але "Нафтогаз" повністю контролює Державну компанію "Укргазвидобування" і газ власного видобутку. Тобто, вони можуть пропонувати більш дешеву ціну. Але не пропонують, а будуть фактично заробляти на українцях додаткову маржу, прибуток. Тому десь до таких цін потрібно готуватися народу", - резюмував він у своєму негативному прогнозі.

Нагадавши, Комуналка злетить у ціні, українців попередили про нові тарифи

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