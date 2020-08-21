Стало відомо, що буде з тарифами на комуналку до кінця року

Сумний прогноз озвучив експерт Юрій Корольчук, пишуть Коментарі.

За його словами, вже скоро тариф на газ для простих українців може зрости в два рази.

"Вже почався процес зростання цін на біржах ЄС. І тому тарифи на газ для населення взимку будуть вдвічі більше, ніж це було влітку – замість 3 грн за кубометр буде 6 грн", – попередив експерт.

Корольчук також пояснив, що українцям не уникнути зростання тарифів на блакитне паливо.

"Особливо показовою є ситуація з "Нафтогазом", який річний тариф поставив на рівні майже 4700 грн за 1000 куб.м – це без транспортування. Газзбути поставили меншу ціну - 4500 грн. При цьому газзбути закуповують газ на тих же ринках ЄС або в Україні у приватних компаній. Але "Нафтогаз" повністю контролює Державну компанію "Укргазвидобування" і газ власного видобутку. Тобто, вони можуть пропонувати більш дешеву ціну. Але не пропонують, а будуть фактично заробляти на українцях додаткову маржу, прибуток. Тому десь до таких цін потрібно готуватися народу", - резюмував експерт з енергетичних питань у спілкуванні з журналістами.

Раніше ми розповідали, що українцям будуть по-новому надавати комунальні послуги.

Як відомо, в Україні запрацював ринок газу і тепер побутові споживачі можуть самі вибирати собі постачальників послуг.

У Нафтогазі заявили, що за новими правилами українці зможуть вибрати пакет послуг і постачальника за ринковими умовами. Ціна ж буде залежати від котирувань міжнародних хабів, ринкового спреду і обраних умов оплати. Наприклад, можна підписати контракт на місяць за тарифом 3,24 гривні за кубометр без урахування доставки до кінця року.

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