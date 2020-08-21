Знаменита українська телеведуча Алла Мазур, якій поставили діагноз рак, показала, як зараз виглядає

Телезірка на своїй сторінці в Instagram, опублікувала нове фото та розповіла про останні дня відпустки.

«Лювлю за хвостик останні дні літа... і останні дні відпустки також) Коли б іще так просто посидіти на травичці... погратися в хованки з сонцем... і помріяти про вільні і безпечні мандрівки - через рік 😊», - написала вона.

Користувачі Мережі захоплюються виглядом телезірки та бажають їй здоров’я.

«Красунечка», «Ви неймовірна», "Яка ви красива", - пишуть у мережі.

Раніше Алла Мазур розповідала, що під час відпустки намагалася провести час з сином і познайомитися з його екстремальним хобі.

Нагадаємо на днях Аллі Мазур поділилася подробицями щодо свого непростого діагнозу.

«Зараз я, слава Богу, відчуваю себе добре, останні аналізи показали, що все рухається дуже позитивно. Не хочу наврочити, але лікарі кажуть, що прогнози – обнадійливі", – повідомила телеведуча.

Мазур зазначила, що вже активно повернулася до роботи і закликала інших онкохворих не опускати руки. Вона додала, що чим раніше почати лікування, тим легше буде одужати.

Нагадаємо, Алла Мазур, яка перемогла рак, несподівано засвітила ще одного члена сім'ї: «Досі нервує».

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