Не кожна зважиться на таке

Знаменита українська телеведуча Алла Мазур, якій поставили діагноз рак, повідомила про своє самопочуття і дала пораду іншим хворим

Про це телезірка розповіла своїй колезі Каті Осадчій у передачі "Світське життя" (щоб переглянути відео-доскролльте сторінку до кінця)

«Я рада, що ризикнула і повідомила про це всій Україні. Дуже важливо навчитися говорити про такі складні речі в голос. Зараз я, слава Богу, відчуваю себе добре, останні аналізи показали, що все рухається дуже позитивно. Не хочу наврочити, але лікарі кажуть, що прогнози – обнадійливі", – каже Мазур.

Телеведуча зазначила, що вже активно повернулася до роботи і закликала інших онкохворих не опускати руки. Вона додала, що чим раніше почати лікування, тим легше буде одужати.

«Це лякає багатьох, і люди думають, чи варто вступати в цю страшну, довгу і дорогу боротьбу. Закликаю всіх не втрачати часу, тому що тоді процес лікування і одужання відбувається набагато швидше", – поділилася своєю думкою Мазур.

Раніше ми писали, Алла Мазур поділилася, як проводить відпустку разом з сином.

Як розповіла Алла Мазур, вона використовувала відпустку, щоб провести час з сином і познайомитися з його екстремальним хобі. На фото вона позує поруч з Артемом, який тримає в руках кермо самоката. На юнакові надітий шолом і захисне екіпірування. Сама Алла Мазур вбралася в джинси і білу футболку, а довершили образ великі сонцезахисні окуляри.



Нагадавши, Алла Мазур, яка перемогла рак, попередила українців, що відбувається.

Як повідомляла Politeka, Алла Мазур святкує ще один тріумф після перемоги над раком, фото.

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