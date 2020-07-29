Відома українська ведуча Алла Мазур розповіла про свою улюбленицю

Ведуча, яка не так давно оголосила про свою перемогу над раком, поділилася розповіддю зі свого життя у себе в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Мазур розповіла про те, як в її родині з'явилася кішка. За її словами, вони з сином прихистили вуличну кішку, яка «знайшла» їх завдяки телепрограмі. З тих пір Ася живе у них вдома.

«Вона досі нервує, коли їдемо кудись з дому. Напевно, все боїться, що казка її обірветься...Але цього разу вулична киця Ася, яка одного разу - через Сніданок з 1+1 - знайшла нас з Тьомкою, знову героїчно вийшла на вулицю. Щоб нагадати усім. Що найбільше у світі нашим домашнім тваринкам потрібна - наша любов! Не тільки годувати, лікувати і вигулювати», - підкреслила Мазур.

Ведуча поділилася знімком, на якому вона позує на вулиці з кішкою на руках. На ньому Алла виглядає щасливою і повною сил.

Вона додала, що власники повинні бути готові приймати своїх тварин як дітей – без будь-яких умов, навіть коли вони бешкетують.

«Прийняти їх, як першу, чи другу, чи третю свою дитину. І любити без умов: навіть коли роблять шкоду. Це непросто, зізнаюсь) Але в цьому, певно, і є наша відповідальність», - підсумувала ведуча.

Українці бурхливо відреагували на її зворушливу історію.

«Ви дуже ніжна і красива! Нехай Ангел-хоронитель вас оберігає», «Здоров'я Вам і всього самого найкращого», «Красива жінка!!! Здоров'я Вам Міцного Алла!», «Супер літнє фото, прекрасна жінка, милота на руках, нехай завжди так буде», - пишуть люди.

Нагадаємо, Алла Мазур, що змінилася після перемоги над раком, показала свою нову гордість.

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