Російську телеведучу Ксенію Собчак запідозрили у вагітності
Як повідомляє Politeka.net, в Instagram чоловіка Собчак, режисера Костянтина Богомолова з'явилося фото з презентації його серіалу «Хороша людина» зі старшим сином Михайла Єфремова Микитою в головній ролі. На фото Костянтин стояв в обнімку зі щасливою дружиною і акторами, які зіграли в серіалі.
Особливу увагу шанувальників привернуло плаття Ксенії, яке вона вибрала для заходу. Сукня вільного крою вільно сиділа на ведучій, що стало приводом для домислів.
"Ксюха знову вагітна? ВАУ!", "Хлопчик буде у вас", - написали шанувальники в коментарях.
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Варто відзначити, що сам Богомолов світився від щастя на прем'єрі. "Команда мрії", - коротко підписав він фото.
За кілька годин пост режисера зібрав майже 4 тисячі лайків. У коментарях йому і Ксенії залишили масу компліментів.
"Ксенія ви молодець, чоловік у Вас чудовий!", "Талановитий режисер! Всі фільми просто на одному подиху!", "Талантище, супер!", "Ви з Ксюней самі гарненькі», - пишуть користувачі мережі.
Як відомо, у Ксенії Собчак вже є син він першого шлюбу з Максимом Віторганом. Зараз Платону три роки. Шанувальники пари давно чекають новин про нову вагітність Ксенії.
Нагадаємо, що чоловіка Собчак Богомолова несподівано застукали з "іншою" блондинкою, фото: "чи то Литвинова, чи то...".
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