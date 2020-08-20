Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, вразила розмірами своїх " бум-бум"

Настя вирішила показати на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram яскраві кадри з відпустки. Дівчина відпочила на яхті, а також поніжилася на сонці, загоряючи в чорному купальнику.

Зігнувшись спеціально так, щоб сідниці здавалися ще більше, Настя здивувала їх розмірами, які, як вона запевняє, самі натуральні. Незвичайна фігура дівчини відразу привернула увагу до себе, адже її форми виглядали дуже не пропорційно, а чорне бікіні лише додало інтриги сміливому образу моделі.

Квітко працює альтернативною моделлю і є рекламним представником декількох брендів білизни і купальників, тому її фігура є свого роду візитною карткою для неї:

"Для справжніх дорослих💙 💙", «яка красива жінка, яка красива жінка!", "Ідеально👏 🔥«, "мені подобається", «привіт, коли бог створив жінок, він повинен був зробити всіх дівчат такими, як ти» «неймовірний потенціал», «смачна смачна булочка🍑💋💋💋🍰🍰🍰🍾🍾🍾», «чорне небо з красою в чорному ", " це виглядає смачно або занадто? Такий розмір😨 😨 😨», - пишуть фанати.

До цього Настя показала, як приміряла стильне бікіні яскраво-червоного кольору під час відпочинку на яхті. Кожен день зірка показує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram пікантні фото в самих різних образах і позах.

Завдяки незвичайній фігурі дівчині вдалося стати альтернативною моделлю і рекламувати білизну і купальники.

Пишні форми знаменитості не залишають нікого байдужими: одні користувачі Мережі критикують дівчину за надмірну любов до силіконових імплантатів, інші ж просто захоплюються її образу і порівнюють з відомою моделлю Кім Кардашьян. Примітно, що раніше Квітко працювала з магазином Каньє Веста-чоловіком Кім.

"Ваші батьки були художниками, тому що вони зробили справжній витвір мистецтва", " красиве мистецтво!", "Гумова Зіна.Величезні пропорції відштовхують", " Оф оф... 😍 Жмякать б тебе🔥 🔥 🔥».

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

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