Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, впечатлила размерами своих "бум-бум"

Настя решила показать на своей странице в социальной сети Инстаграм яркие кадры из отпуска. Девушка отдохнула на яхте, а также понежилась на солнце, загорая в черном купальнике.

Изогнувшись специально так, чтобы ягодицы казались еще больше, Настя удивила их размерами, которые, как она уверяет, самые натуральные. Необычная фигура девушки сразу привлекла внимание к себе, ведь ее формы выглядели очень не пропорционально, а черное бикини лишь прибавило интриги смелому образу модели.

Квитко работает альтернативной моделью и является рекламным представителем нескольких брендов белья и купальников, поэтому ее фигура является своего рода визитной карточкой для нее:

«Для настоящих взрослых💙💙», «Какая красивая женщина, какая красивая женщина!», «Идеально👏🔥», «Мне нравится», «Привет, когда бог создал женщин, он должен был сделать всех девушек такими, как ты», «Какой потенциал», «Вкусная вкусная булочка🍑💋💋💋🍰🍰🍰🍾🍾🍾», «Черное небо с красотой в черном», «Это выглядит вкусно или слишком? Такой размер😨😨😨», - пишут фанаты.

До этого Настя показала, как примерила стильное бикини ярко-алого цвета во время отдыха на яхте. Каждый день звезда показывает на своей странице в социальной сети Инстаграм пикантные фото в самых разных образах и позах.

Благодаря необычной фигуре девушке удалось стать альтернативной моделью и рекламировать белье и купальники.

Пышные формы знаменитости не оставляют никого равнодушными: одни пользователи сети критикуют девушку за чрезмерную любовь к силиконовым имплантам, другие же просто восхищаются ее образу и сравнивают с известной моделью Ким Кардашьян. Примечательно, что ранее Квитко работала с магазином Канье Веста - мужем Ким.

«Ваши родители были художниками, потому что они сделали настоящее произведение искусства», «Красивое искусство!», «Резиновая Зина.Огромные пропорции отталкивают», «Оф оф ... 😍 Жмякать бы тебя 🔥🔥🔥».

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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