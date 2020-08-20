У ПФУ розповіли, чого чекати

Пенсіонерам розповіли, чому деяким не підвищилися виплати після зміни прожиткового мінімуму

Директор департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України Олена Охріменко розкрила, як проходило збільшення виплат пенсіонерам з першого липня. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на "Пенсійний кур'єр".

Так, працюючим пенсіонерам перерахували складові пенсійної виплати. Зокрема, бралися до обліку підвищення і надбавки, які визначаються, дивлячись на прожитковий мінімум. А ось зміна страхового стажу, доплата за наднормативний стаж працюючим пенсіонерам не проводиться.

Охріменко зазначила, що норма закону стверджує наступне: перерахунок доплати за понаднормовий стаж робиться непрацюючим пенсіонерам з нового прожиткового мінімуму.

Це говорить про те, що коли працюючий пенсіонер йде з роботи тоді йому нараховується відповідна доплата.

Нагадаємо, в прес-службі ПФУ повідомили, що, станом на 18 серпня, виплати профінансовані на 71,8%.

Відзначається, що в серпні на пенсійні виплати спрямовано 1,7 мільярда гривень. При цьому з початку місяця загальна сума фінансування склала 28,3 мільярда гривень.

Раніше повідомлялося, що 45% працюючих у віці 60 років не зможуть вийти на заслужений відпочинок вчасно через поетапне підвищення вимог до стажу. Крім того, у деяких виплати можуть зовсім забрати.

Українці, яким призначили за недостовірними документами; проживають весь час стажу за кордоном; не отримали призначену пенсію протягом шести місяців поспіль - можуть і зовсім позбутися виплат.

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