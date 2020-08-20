Пенсионерам рассказали, почему некоторым не повысились выплаты после изменения прожиточного минимума

Директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко раскрыла, как проходило увеличение выплат пенсионерам с первого июля. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на "Пенсионный курьер".

Так, работающим пенсионерам пересчитали составляющие пенсионной выплаты. В частности, брались в учет повышение и надбавки, которые определяются, глядя на прожиточный минимум. А вот изменение страхового стажа, доплата за сверхнормативный стаж работающим пенсионерам не производится.

Охрименко отметила, что норма закона утверждает следующее: перерасчет доплаты за сверхнормативный стаж делается неработающим пенсионерам с нового прожиточного минимума.

Это говорит о том, что когда работающий пенсионер уходит с работы тогда ему начисляется соответствующая доплата.

Напомним, в пресс-службе ПФУ сообщили, что, по состоянию на 18 августа, выплаты профинансированы на 71,8%.

Отмечается, что в августе на пенсионные выплаты направлено 1,7 миллиарда гривен. При этом с начала месяца общая сумма финансирования составила 28,3 миллиарда гривен.

Ранее сообщалось, что 45% работающих в возрасте 60 лет не смогут выйти на заслуженный отдых вовремя из-за поэтапного повышения требований к стажу. Кроме того, у некоторых выплаты могут вовсе забрать.

Украинцы, которым назначили по недостоверным документам; проживающие все время стажа за границей; не получили назначенную пенсию в течение шести месяцев подряд - могут и вовсе лишиться выплат.

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