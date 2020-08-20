Модель Демі Роуз, також відома як британська Кардашьян, приміряла на себе пікантний образ

Цього разу пишнотіла красуня підкорила жарким чином в одному білому халаті. Демі не соромиться своїх форм після того, як прийняла себе і припинила вимотувати організм дієтами. Зараз дівчина активно відпочиває, харчується так, як подобається і не комплексує з приводу зайвої ваги.

Навпаки, Роуз підкреслює, що з ним вона набагато більш приваблива, ніж якби була худою. Завдяки пишних грудей і стегон Демі навіть стала альтернативною моделлю і рекламним представником модних брендів одягу.

Показуючи себе у всій красі, Демі привертає все більше уваги фанатів. Її образ в білому халаті в підлогу, який вона відчинила, в поєднанні з масивними сережками і яскравим макіяжем не залишив нікого байдужим:

«Яка чудова жіноча краса, дуже чуттєва, чарівна, провокаційна, і з таким добре сформованим тілом, ти виглядаєш дуже божественно», «Яка гарна груди😘😘😘😘», «Привіт, красуня», «Чудово😍😍👏👏», «Який захват 😍», «О, ти дражниш», «Ти дуже шикарна дівчина і у тебе шикарна груди і попа», «Як би я хотів бути в цьому бікіні», «Моя красива дівчина які у тебе багаті форми», - пишуть користувачі.

Також на спеціальній фан-сторінці в соціальній мережі Instagram з'явився жаркий кадр, на якому Демі посвітила досить значних розмірів формами, одягненими в тонкий купальник. Пікантності образу додало те, що на грудях самої Демі красувалися сердечка, а між ніг дівчина розмістила велику чашу з солодкими ягодами.

Підігнувши ноги під себе, Демі вип'ятила форми вперед і схилила голову, дивлячись на чашу. Тим самим дівчина надала своєму літньому образу ще більшої спокусливості, що відразу ж помітили фанати:

«Ти знаєш мене, спрагу ще одного дня», «Так гаряче», «Солодка дівчинка🌷😘🌹🌹🌹😘😊😊», «сексуально Виглядаєш,» «Вау, як багато ягідок 😍😍🔥🔥👑💘💯», «Красиво ⚘⚘⚘⚘», «Виглядає дуже красиво ⚘⚘⚘⚘⚘», «Люблю ці форми, просто розкішні», «Tu me manques chére amie 💘🌷🌷😘💋💋👍», «Приємно уууууу», «Супер гаряче, ніби сама з ягідок🔥🔥😍😍», «Привіт, мила😍😍 улюблена», - пишуть фанати.

Нагадавши, Демі Роуз ледь втримала пишних "близнючок" в крихітному вбранні.

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