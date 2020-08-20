Герой шоу "Холостяк-6", Грузинський продюсер Іраклі Макацарія викликав фурор фотографією з немовлям на руках
Як передає Politeka.net, знімком він поділився на своїй сторінці в Instagram.
"Придумайте назву до фото. Моя версія: "абсолютне щастя", - написав Макацарія.
На фото оголений по пояс Іраклі притискає до себе маленьку дитину.
Знімок "хлостяка" з племінником активно коментують в мережі. При цьому фоловери Іраклі пишуть, що йому вже пора завести своїх дітей.
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"Готовий, до батьківства», «Пора вже і вам таке щастя"," підпис читається в очах:» Хочу такого ж малюка«❤️", " як вам треба дитина🙂, свого, довгоочікуваного, маленький клубочок в міцних і сильних руках в серці повному любові і надії....... А фотографія безцінна, дуже багато сенсу і любові❤️❤️❤️", "вам йде", "ти як ніхто, таке заслужив«, - пишуть»холостяку".
Нагадаємо, нещодавно Іраклі Макацарія повідомив, що став хрещеним батьком в дев'ятий раз. Він хрестив дочку свого друга-маленьку Анну.
Як відомо, участь в шок "Холостяк" не принесла особистого щастя Іраклі, з переможницею 6 сезону Оленою Лисак він незабаром розлучився.
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