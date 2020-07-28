Минздрав изменил правила работы и тарифы на услуги "скорой помощи" в Украине

Как передает Politeka.net, об этом во время онлайн-брифинга 27 июля рассказала первый заместитель министра Ирина Садовьяк.

По ее словам, в Украине вводят категории вызовов, которые будут определять приоритет выезда медицинской бригады к пациенту. Всего их ввыделили четыре: критические, экстренные, не экстренные и непрофильные.

Так при критическом вызове "скорая помощь" должна приехать максимум за 10 минут. К таким относятся ситуации, требующие незамедлительной помощи, такие как инфаркты, инсульты, политравмы. При экстренном - время реагирования увеличивается до 20 минут. Если ситуация не экстренная, диспетчеры перенаправляют сигнал в медучреждение, где оказывают первичную помощь, а когда такой возможности нет - отправляют бригады, которые еще не заняты более серьезными случаями.

"Скорая помощь" и вовсе не приедет, если вызов непрофильный. Как сообщила Ирина Садовьяк, все ограничится телефонной консультацией или направлением к семейному врачу. Замминистра добавила, что отныне тариф на вызов медицинской бригады увеличивается со 112 до 163 гривен.

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