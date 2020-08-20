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Долар готує новий удар, НБУ оновив курс валют: що буде з гривнею

Курс валют в Україні 20 серпня наростить обороти, долар і євро не залишать гривні жодного шансу.

Так, Долар почне торги з неймовірного ривка: + 8,63 гривні за банкноту з Бенджаміном Франкліном. До середини минулого дня валюта вже підскочила на 7,68 гривні, до 2730,65 гривень. Однак до кінця дня валюта ще більше подорожчала.

Євро не залишиться осторонь, набравши немислимі + 10,73 гривні.

Курс валют 20 серпня був встановлений НБУ на наступному рівні:

100 доларів — 2731,6 гривні;

100 євро - 3260,44 гривні.

Не стало видатного вченого Бориса Патона: "Велика втрата для України"

Смерть наздогнала Бориса Патона на 102-му році життя.

Він був українським вченим у галузі зварювальних процесів, металургії та технології металів, доктором технічних наук (1952), Президентом НАН України (з 1962), першим, хто був нагороджений званням Герой України.

ТКГ погодила чотири нові ділянки розведення сил на Донбасі

На черговому засіданні Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції за участю Леоніда Кравчука і Вітольда Фокіна узгоджені 20 ділянок розмінування і чотири нових ділянки розведення сил.

"Це дозволить просунутися у виконанні домовленостей лідерів Нормандського формату, досягнутих в Парижі, і наблизитися до проведення саміту "нормандської четвірки" в Берліні. Також українська сторона підтримала необхідність розробки Рамкового рішення ТКГ щодо протимінної діяльності, що допоможе оптимізувати подальшу роботу з цього питання. Українська делегація також підтримала пропозиції щодо чотирьох нових ділянок розведення сил і засобів», - йдеться в повідомленні.

Під час обговорення підсумків роботи економічної групи йшлося, що українське підприємство з водозабезпечення продовжуватиме здійснювати на постійній основі постачання питної води українському населенню, яке проживає на тимчасово окупованій території.

В рамках гуманітарної робочої групи було досягнуто прогресу в питаннях взаємного звільнення утримуваних осіб.

Українська сторона в черговий раз підкреслила виконання всіх домовленостей щодо підтвердження списків для взаємного звільнення утримуваних осіб і підтвердила інформацію про осіб, яку запитували учасники консультацій.

Зазначається, що Україна очікує дзеркальних і симетричних дій від іншої сторони.

Нагадавши, українцям пояснили, чому війна з РФ буде довгою.

Як повідомляла Politeka, Кремль готується зробити ОРДЛО "незалежною державою".

Також Politeka писала, що у РФ вирішили "забрати" собі майже мільйон українців.