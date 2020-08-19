Ученый был известен своей работой в сфере металлургии

Так, смерть настигла Бориса Патона на 102-м году жизни. Он был украинским ученым в области сварочных процессов, металлургии и технологии металлов, доктором технических наук (1952), Президентом НАН Украины (с 1962), первым, кто был награжден званием Герой Украины.

Имя Бориса Патона известно далеко за пределами нашей страны, ведь под руководством ученого и при его непосредственном участии были развернуты масштабные исследования, которые стали основой новых видов сварки.

Отметим, Патон разработал первый в мире прибор для обработки металла в условиях космоса с помощью пучка лучей. Это изобретение способно резать, сваривать, паять и наносить металлическое покрытие. Ученые в Киеве создали аппарат "Вулкан", на котором в 1969 году впервые в мире испытали технологии сварки на космическом корабле "Союз 6".

Также еще один примечательный факт из жизни ученого. Институт электросварки (котрый Патон возглавил в 1953 году) в сотрудничестве с Институтом хирургии и трансплантологии имени Александра Шалимова и Центральным госпиталем СБУ создали оборудование для электросварки живых тканей. За это метод коллектив авторов в 2004 году получил Государственную премию Украины в области науки и техники.

В ноябре 1998 года Борис Патон первым получил звание Герой Украины. Эту награду за несколько месяцев перед тем основал президент Леонид Кучма. Звание ученый получил "за самоотверженное служение науке, выдающиеся достижения в области сварки и специальной электрометаллургии, которые содействовали признанию и утверждению авторитета отечественной науки в мире".

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