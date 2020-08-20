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Доллар готовит новый удар, НБУ обновил курс валют: что будет с гривной

Курс валют в Украине 20 августа нарастит обороты, доллар и евро не оставят гривне ни единого шанса.

Так, доллар начнет торги с невероятного рывка: +8,63 гривны за банкноту с Бенджамином Франклином. К средине прошлого дня валюта уже подскочила на 7,68 гривны, до 2730,65 гривен. Однако к концу дня валюта еще больше подорожала.

Евро не останется в стороне, набрав немыслимые +10,73 гривны.

Курс валют 20 августа был установлен НБУ на следующем уровне:

100 долларов — 2731,6 гривны;

100 евро — 3260,44 гривны.

Не стало выдающегося ученого Бориса Патона: "Большая утрата для Украины"

Cмерть настигла Бориса Патона на 102-м году жизни.

Он был украинским ученым в области сварочных процессов, металлургии и технологии металлов, доктором технических наук (1952), Президентом НАН Украины (с 1962), первым, кто был награжден званием Герой Украины.

ТКГ согласовала четыре новых участка разведения сил на Донбассе

На очередном заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции с участием Леонида Кравчука и Витольда Фокина согласованы 20 участков разминирования и четыре новых участка разведения сил.

«Это позволит продвинуться в выполнении договоренностей лидеров Нормандского формата, достигнутых в Париже, и приблизиться к проведению саммита "Нормандской четверки" в Берлине. Также украинская сторона поддержала необходимость разработки рамочного решения ТКГ по противоминной деятельности, поможет оптимизировать дальнейшую работу по этому вопросу. Украинская делегация также поддержала предложения по четырем новых участков разведения сил и средств», - говорится в сообщении.

При обсуждении итогов работы экономической группы говорилось, что украинское предприятие по водообеспечению продолжать осуществлять на постоянной основе поставки питьевой воды украинскому населению, проживающему на временно оккупированной территории.

В рамках гуманитарной рабочей группы был достигнут прогресс в вопросах взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Украинская сторона в очередной раз подчеркнула выполнение всех договоренностей относительно подтверждения списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц и подтвердила информацию о лицах, которую спрашивали участники консультаций.

Отмечается, что Украина ожидает зеркальных и симметричных действий от другой стороны.

Напомним, украинцам объяснили, почему война с РФ будет долгой.

Как сообщала Politeka, Кремль готовится сделать ОРДЛО "независимым государством".

Также Politeka писала, что в РФ решили "забрать" себе почти миллион украинцев.