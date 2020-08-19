Популярна українська виконавиця Наталія Могилевська похвалилася розкішною фігурою в пікантному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, виконавиця позує в синій сукні, ефектно притулившись до свого друга-продюсера Сергія Пермана.

"Сьогодні день народження мого старого доброго друга Сергія Пермана. Сергійко, вітаю! Міцного здоров'я, нових крутих проектів та звершень. Спасибі тобі за все! Будь любимо і щасливий, дорогий 💋 з любов'ю і повагою, Наташа», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що шанувальники Могилевської буквально «вибухнули» компліментами на адресу кумира.

«Обожнюю», «Колір волосся краще вам йде! Ви прекрасні! Повертайтеся у свій колір», «вау, вогонь!», «суперське фото», «Наташа, ти, як завжди, чарівна», «неймовірні😍.Наташа, ви принадність», - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що українська виконавиця Наталія Могилевська розбурхала яскравим фото разом з Джеєм.



На сторінці в соціальній мережі Instagram Наталії з'явилося стильне фото, на якому вона в компанії двох молодих і роздягнених танцюристів позувала в новому образі. Так, співачка була одягнена в оригінальну сукню з глибоким розрізом прямо до стегон. Могилевська без сорому оголила свою ніжку, засвітивши зайве. А ось двоє молодих артистів позували в незвичайних нарядах синього кольору і з голим торсом.

Варто відзначити, співак Джей не так давно блищав на сцені разом з Анною Корсун, з якою брав участь в одному з останніх сезонів "Танці з зірками". Його поява в компанії Наталії Могилевської стало для фанатів несподіванкою.

Нагадаємо, що різко помолоділа Наталія Могилевська вразила новою зовнішністю, фото: "Ого, діваха розцвіла".

Як повідомляла Politeka, Могилевська в бікіні наплювала на вік і покрутила грудьми перед камерою: «Ну що, дорогі мої...».

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