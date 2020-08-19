У Мінсоцполітики розкрили деталі прийдешньої тотальної перевірки і у що це все виллється українцям

Так, радник міністра соціальної політики Микола Шамбір в ефірі "Сніданку з 1+1" попередив громадян про те, що цього року (на відміну від минулого, коли перевіряли тільки малозабезпечені сім'ї) буде проходити більш масштабна перевірка одержувачів субсидій.

За словами Шамбіра, є велика ймовірність, що виплати будуть скасовувати тим людям, які приховали свої доходи.

"Будуть припинені виплати тим, хто не подав деякі документи або приховав свої певні доходи або доходи для того, щоб отримати субсидію. Йдеться про припинення виплат або повернення тих сум, які були призначені неправомірно", – пояснив чиновник.

Втім Шамбір згадав важливе виключення.

"Щоб отримати субсидію, потрібно подати заяву і декларацію про свої доходи (в органи соцзахисту. - ред.). Якщо помилився працівник служби, то у людини нічого не заберуть, бо помилився не він. Якщо ж людина неправильно подала документи, то вже інша справа. Якщо людина подає декларацію і забула про доходи – це вже не зовсім правомірна дія", - уточнив радник міністра.

Раніше ми повідомляли, одержувачів соціальної допомоги та пільг чекають нововведення. Перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб повідомив в інтерв'ю, що планується створити єдиний реєстр пільговиків і одержувачів соцдопомоги.

У міністерстві хочуть розширити автоматизацію сфери соцзахисту. Зокрема, всі види виплат повинні бути переглянуті і переведені в автоматизовані бізнес-процеси навколо одного реєстру.

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