В Минсоцполитики раскрыли детали грядущей тотальной проверки и во что это все выльется украинцам

Так, советник министра социальной политики Николай Шамбир в эфире "Завтрака с 1+1" предупредил граждан о том, что в этом году (в отличие от прошлого, когда проверяли только малообеспеченные семьи) будет проходить более масштабная проверка получателей субсидий.

По словам Шамбира, есть большая вероятность, что выплаты будут отменять тем людям, которые скрыли свои доходы.

"Будут прекращены выплаты тем, кто не подал некоторые документы или скрыл свои определенные доходы или доходы для того, чтобы получить субсидию. Речь идет о прекращении выплат или возврате тех сумм, которые были назначены неправомерно", – пояснил чиновник.

Впрочем Шамбир упомянул важное исключение.

"Чтобы получить субсидию, нужно подать заявление и декларацию о своих доходах (в органы соцзащиты. – ред.). Если ошибся работник службы, то у человека ничего не заберут, потому что ошибся не он. Если же человек неправильно подал документы, то уже другое дело. Если человек подает декларацию и забыл о доходах – это уже не совсем правомерное действие", - уточнил советник министра.

Ранее мы сообщали, получателей социальной помощи и льгот ждут нововведения. Первый замминистра цифровой трансформации Алексей Выскуб сообщил в интервью, что планируется создать единый реестр льготников и получателей соцпомощи.

В Министерстве хотят расширить автоматизацию сферы соцзащиты. В частности, все виды выплат должны быть пересмотрены и переведены в автоматизированные бизнес-процессы вокруг одного реестра.

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