Вже цієї осені співробітники податкової служби почнуть масово перевіряти працевлаштування українців

Як повідомляє Politeka.net, під час "круглого столу" в Закарпатті представники податкової служби, Держпраці, Пенсійного фонду, центру зайнятості та місцевого самоврядування висловилися про те, що під час карантину багато підприємств не влаштовують працівників офіційно, вважаючи за краще працювати в тіні, пише "Головнокомандувач". Зазначили також, що на руку роботодавцям зіграв мораторій на заборону перевірок.

З 1 вересня чиновники збираються перевіряти суб'єкти господарювання на наявність таких порушень, а до цієї дати будуть проводити роз'яснювальну роботу серед керівників підприємств. Таким чином вони, у тому числі, мають намір боротися із зарплатами"в конвертах".

"З 1 вересня заплановано, що контролюючі органи почнуть інспекційну роботу з питань виявлення неоформлених трудових відносин", - йдеться в повідомленні.

Представники влади будуть особливо ретельно перевіряти підприємства у сфері будівництва, торгівлі, сільського господарства, громадського харчування, готельно-ресторанної. Вони закликають керівників організацій відправляти повідомлення про прийняття людей на роботу податкову інспекцію за місцем обліку, як платників єдиного внеску на соцстрахування. Вони підкреслюють, що повідомлення має бути передано до того, як людина почне працювати згідно з трудовим договором, в електронній або паперовій формі.

Чиновники нагадали роботодавцям про санкції, які загрожують за незаконний найм працівників. Крім дисциплінарної відповідальності, порушників карають штрафами в розмірі мінімальної зарплати. Зараз вона становить 4 723 гривні, проте вже у вересні її планують підвищити до п'яти тисяч гривень.

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