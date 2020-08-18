Стало відомо, на скільки планується підвищити зарплати

Днями був оприлюднений проєкт Програми економічного і соцрозвитку української столиці, який розрахований на 2021-2023 роки, пише Politeka.net. У документі йдеться про основні завдання для розвитку Києва. Про це повідомили в Департаменті економіки та інвестицій КМДА.

Проєкт містить різні заходи для розвитку бюджетно-фінансової та соціально-економічної політики міста. У тому числі, тут можна зустріти згадку про рівень офіційної середньомісячної зарплати.

Так, у 2021 році один штатний співробітник буде отримувати близько 18,2 тис.грн, а до 23 тисяч отримуватимуть у 2023 році.

До слова, в проєкті йдеться і про заходи, пов'язані з ЖКГ, поліпшення екології, медицини і так далі.

Варто зазначити, що, станом на липень 2020 року найбільше в столиці можуть отримувати інженери-програмісти (від 22 тис грн) і ріелтори (25 тис грн). Про це повідомлялося на сайті Київського міського центру зайнятості (КДЦЗ).

Також на високу заробітну плату можуть розраховувати аудитори та електромонтажники – від 20 тисяч гривень.

Раніше повідомлялося, що в Україні реальна зарплата в травні зросла на 1,4%, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. А в порівнянні з квітнем 2020 року - сума зарплат стала більше на 0,8%.

У травні середня зарплата склала 10 542 грн - це в 2,2 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (4723 грн).

Нагадаємо, Пенсійний фонд України повідомив, що затверджено показник середньої зарплати, з якої сплачено страхові внески. Так, за червень 2020 року вона становить 11 197 гривень 38 копійок.

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