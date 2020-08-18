Українська співачка Тіна Кароль розбурхала домашнім виглядом без макіяжу на вечірньому відео

Не на публічних заходах знаменита артистка намагається бути в простому одязі, без прикрас і макіяжу. Щоб берегти шкіру і локони, зірка в повсякденному житті рідко чепуриться, оскільки постійні сценічні укладання і яскравий макіяж сильно псують шкіру і волосся.

В одному зі своїх інтерв'ю Тіна зазначила своє рішення так:

«У звичайному житті я не підкреслюю свої жіночі принади і не одягаюся з розрахунком когось вразити. Намагаюся бути гранично скромною. Купую практичні речі, а якщо вони ще й недорогі – взагалі прекрасно», - одного разу сказала Тіна.

Тому в розділі Сторі в соціальній мережі Instagram також з'явилися чергові "домашні" кадри Тіни-позуючи без макіяжу, співачка мило посміхалася на камеру, що не залишило користувачів мережі байдужими:

"Як я люблю ДП в такі моменти, кожен щось шукає зараз, порівнює, сперечаються...хто? де? чия?, піднімають архіви😅", " хтось вже сказав про чоловічу руку і ліфчик на задньому плані, які обговорюють зараз у всіх бесідах?😹 «, "А Тіна знає що там позаду хтось є😮 блін страшно...😂 «, "Втомилася напевно❤️❤️ сонечко😍" « " Так що по машині я не зрозуміла ?😂 😂 ❤ ️ ", «Ось як же можна бути такою красивою.🔥 Просто обожнюю ось таку Тіну з пучком і без макіяжу😍 💖», "наше малятко ❤", "На два обличчя два ока😍 😍"," найніжніша❤️", - пишуть користувачі.

Не так давно співачка зворушливо звернулася до покійного чоловіка з приводу його дня народження.

Чоловік святкував би свій день народження, тому на фан-акаунті Тіни з'явилося кілька тематичних постів. Нагадаємо, Євген Огір помер у віці 32 років в 2013 від раку шлунка. Для Тіни Кароль Огір спочатку був продюсером (з 2007 року) і чоловіком (з 2008). У пари народився хлопчик на ім'я Веніамін.

"Самотність буде переслідувати мене, навіть якщо я коли-небудь вийду заміж. Частина мого серця померла. Це безповоротно, це ніколи не зустріти знову ... питання" коли ти перестанеш відчувати себе самотньою?» - це як смикання за косичку. Хочеться махнути по руці і сказати: «Ну, досить вже»», - повідомляється також на фан-сторінці Тіни.

Шанувальники бурхливо відреагували на всі пости, присвячені Євгену:

«З пам'яті не зітреться ніколи і не треба, адже це щасливі моменти життя! І нехай частина її серця, можливо залишиться в минулому, але головне, що любов є, вона живе і вона прийде до тіні знову, обов'язково!", "Шкода її майбутнього обранця, якщо такий звичайно з'явиться... Просякнута якимось вічним смутком... Але, дуже красива...«, "Але ж носити образ чорної вдови все життя неможливо.. Навіщо???🙏».

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