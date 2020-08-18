В Україні змінилася середня зарплата для розрахунку пенсій

У червні 2020 року цей показник збільшився на 1651,06 грн і склав 11 197,38 грн. Про це інформує Пенсійний фонд України.

"Затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески і яка відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для нарахування пенсії, за червень 2020 року в сумі 11 197 гривень 38 копійок", – йдеться в повідомленні.

Середня зарплата впливає на розмір пенсії наступним чином:

Якщо при зростанні середньої заробітної плати по країні ваша власна заробітна плата залишиться незмінною, то розмір майбутньої пенсії може знизитися;

А якщо ж разом із середньою заробітною платою по країні виросте і ваша зарплата, розмір майбутньої пенсії буде більше.

Щоб обчислити коефіцієнт заробітку, фахівці порівнюють дані про зарплату майбутнього пенсіонера і середній розмір заробітної плати за кожен місяць.

Незважаючи на це, точний розмір майбутньої виплати можуть розрахувати тільки в Пенсійному фонді. Приблизний розмір виплати можна дізнатися вже зараз. Для цього середню зарплату за три минулі роки множать на співвідношення власної зарплати до середньої, на кількість відпрацьованих років і на 1%.

Зазначимо, станом на 1 липня 2020 року загальна кількість пенсіонерів в країні склала 11 241 834 людини. При цьому, велика частина пенсіонерів (45,89% або майже половина від їх загальної кількості) отримує пенсії в розмірі від 2 001 до 3 000 грн.

Розмір середньої пенсії в Україні з початку 2020 року зріс майже на 400 грн і склав 3400 грн, а для громадян старше 80 років - 4100 грн.

Чергове підвищення мінімальної пенсії заплановано на грудень 2020 року, і пов'язане з підвищенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Тоді мінімальна пенсія складе 1769 гривень (зараз 1400).

Також кілька етапів підвищення пенсій мають відбутися у 2021 році. Так, в січні і липні наступного року після запланованого підвищення мінімальної зарплати зросте і мінімальна пенсія для осіб старше 65 років зі стажем 35-30 років, і складе 2400 грн і 2600 грн відповідно.

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