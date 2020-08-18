В Украине изменилась средняя зарплата для расчета пенсий
В июне 2020 года этот показатель увеличился на 1651,06 грн и составил 11 197,38 грн. Об этом информирует Пенсионный фонд Украины.
“Утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” учитывается для начисления пенсии, за июнь 2020 года в сумме 11 197 гривен 38 копеек”, – говорится в сообщении.
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Средняя зарплата влияет на размер пенсии следующим образом:
- Если при росте средней заработной платы по стране ваша собственная заработная плата останется неизменной, то размер будущей пенсии может снизиться;
- А если же вместе со средней заработной платой по стране вырастет и ваша зарплата, размер будущей пенсии будет больше.
Чтобы вычислить коэффициент заработка, специалисты сравнивают данные о зарплате будущего пенсионера и средний размер заработной платы за каждый месяц.
Несмотря на это, точный размер будущей выплаты могут рассчитать только в Пенсионном фонде. Приблизительный размер выплаты можно узнать уже сейчас. Для этого среднюю зарплату за три прошедших года умножают на соотношение собственной зарплаты к средней, на количество отработанных лет и на 1%.
Отметим, по состоянию на 1 июля 2020 года общее количество пенсионеров в стране составило 11 241 834 человека. При этом, большая часть пенсионеров (45,89% или почти половина от их общего количества) получает пенсии в размере от 2 001 до 3 000 грн.
Размер средней пенсии в Украине с начала 2020 года вырос почти на 400 грн и составил 3400 грн, а для граждан старше 80 лет - 4100 грн.
Очередное повышение минимальной пенсии запланировано на декабрь 2020 года, и связано с повышением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
Тогда минимальная пенсия составит 1769 гривен (сейчас 1400).
Также несколько этапов повышения пенсий должны состояться в 2021 году. Так, в январе и июле следующего года после запланированного повышения минимальной зарплаты вырастет и минимальная пенсия для лиц старше 65 лет со стажем 35-30 лет, и составит 2400 грн и 2600 грн соответственно.
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