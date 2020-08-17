Дружина "Холостяка" Микити Добриніна Дар'я Квіткова показала себе після відпочинку

На фото Дарина позувала в одних червоних шортиках. Квіткова сиділа на ліжку, демонструючи засмагу, яку встигла заробити на відпочинку. Волосся красуня залишила розпущеним, а сама спокусливо вигнулася на фото. Кадр був зроблений зверху і можна оцінити пишні форми дівчини, тільки вона їх прикрила рукою і трохи замазала рискою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Рівень засмаги на 200 зі ста. Чоловік бачить найкрасивіше", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 26 тисяч лайків і написали коментарі:

"Так красиво", " У Вас є історії для кращих друзів? Або ви всім-всім ділитеся з нами?", "В трусах Микити?", "Ви така впевнена в собі! Я захоплююся вами! Не знаєте де можна прокачати впевненість, підвищити самооцінку?", "Навіщо така красива" ," як можна бути настільки красивою?"",

Повідомлялося, що Даша Квіткова і Микита Добринін розповіли про майбутню весільну подорож.

Як виявилося, після весілля молодята планували полетіти на відпочинок в Нью-Йорк, який знаходиться в США.

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