Жена "Холостяка" Никиты Добрынина Дарья Квиткова показала себя после отдыха

На фото Дарья позировала в одних красных шортиках. Квиткова сидела на кровати, демонстрируя загар, который успела заработать на отдыхе. Волосы красотка оставила распущенными, а сама соблазнительно выгнулась на фото. Кадр был сделан сверху и можно оценить пышные формы девушки, только она их прикрыла рукой и немного замазала черточкой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Уровень загара на 200 из ста. Муж видит красивее всего", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 26 тысяч лайков и написали комментарии:

"Так красиво", "У Вас есть истории для лучших друзей? Или Вы всем-всем делитесь с нами?", "В трусах Никиты?", "Вы такая уверенная в себе! Я восхищаюсь вами! Не знаете где можно прокачать уверенность, повысить самооценку?", "Зачем такая красивая", "Как можно быть настолько красивой?"",

Сообщалось, что Даша Квиткова и Никита Добрынин рассказали о предстоящем свадебном путешествии.

Как оказалось, после свадьбы молодожены планировали улететь на отдых в Нью-Йорк, который находится в США.

Напомним, жизнь главной красотки из "Холостяка" превратилась в ад, откровенное признание

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