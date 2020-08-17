Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, захопила пишними формами в бікіні не за розміром

Настя показала чергове спекотне фото, зроблене на пляжі в яскраво-салатовому бікіні. Так, модель з пишними формами і незвично тонкою талією поніжилася на піску в стильному купальнику, яке виявилося їй сліком мало - дівчина не змогла навіть приховати власні груди.

Так, цього разу Настя підкорила видом в салатовому купальнику на тонких зав'язках, які зірка має намір підтягнула, щоб оголити частину грудей і підкреслити пишні стегна. Зігнувшись на піску, дівчина відвернулася в сторону від об'єктива і вигідно показала свої достоїнства:

"Ох, які ж великі і розкішні перси😘 😘 😘 😘», «кращі ... дуже гарячі ... браззеры ...", "Твоє тіло таке приголомшливе", " Сенді .. гарненька», «ти жінка моєї мрії😍", " давай творимо, перевіряємо свій дм:)", " 🔥 🔥 🔥 🔥 дуже дуже жарко», «бюстик завеликий. Всю красу закрив.Треба на пару розмірів менше", "пишні щічки», "Так жарко ур", - пишуть користувачі.

Раніше також знаменита модель повеселилася на зйомках, збентеживши фанатів своїм новим і жарким чином. Настя прославилася в Instagram завдяки фото в білизні і купальниках, які рекламує, вдало підкреслюючи досить пишні форми. Проте, багато користувачів мережі дивуються кожному перетворенню моделі.

Настя вирішила знятися на вулиці і підкреслити свою фігуру білизною їх чорних мережив і доповнити пікантний образ спеціальними підв'язками на талії і грудях. Щоб представлений кадр вийшов якомога більш провокативним, Квітко потягнула за кільце на ліфі, відтягнувши тканину до межі.

Фанати не змогли залишитися байдужими:

"Що ця мова робить" « "відмінно», «ця дівчинка знає, чого хоче від життя, чарівно просто", " Виходь за мене заміж і втечемо разом ....", "Та більше фото нижньої білизни», «Окей, це реально спокусливо👌 👌 👌», «дуже великі дині», «ви просто чудові, просто хочеться з'їсти вас», "видатна Краса і досконалість", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

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