Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, восхитила пышными формами в бикини не по размеру

Настя показала очередное жаркое фото, сделанное на пляже в ярко-салатовом бикини. Так, модель с пышными формами и необычно тонкой талией понежилась на песке в стильном купальнике, которое оказалось ей сликом мало - девушка не смогла даже скрыть собственную грудь.

Так, в этот раз Настя покорила видом в салатовом купальнике на тонких завязках, которые звезда намерено подтянула, чтобы оголить часть груди и подчеркнуть пышные бедра. Изогнувшись на песке, девушка отвернулась в сторону от объектива и выгодно показала свои достоинства:

«Ох, какие же большие и роскошные персы😘😘😘😘», «Лучшие ... очень горячие ... браззеры ...», «Твое тело такое потрясающее», «Сэнди .. хорошенькая», «Ты женщина моей мечты 😍», «давай творим, проверяем свой дм :)», «🔥🔥🔥🔥 очень очень жарко», «Бюстик великоват. Всю красоту закрыл.Надо на пару размеров меньше, снимай быстрее», «Пышные щечки», «Так жарко ур», - пишут пользователи.

Ранее также знаменитая модель повеселилась на съемках, смутив фанатов своим новым и жарким образом. Настя прославилась в Инстаграм благодаря фото в белье и купальниках, которые рекламирует, удачно подчеркивая довольно пышные формы. Тем не менее, многие пользователи сети удивляются каждому преображению модели.

Настя решила сняться на улице и подчеркнуть свою фигуру бельем их черных кружев и дополнить пикантный образ специальными подвязками на талии и груди. Чтобы представленный кадр вышел как можно более провокативным, Квитко потянула за кольцо на лифе, оттянув ткань до предела.

Фанаты не смогли остаться равнодушными:

«Что этот язык делает», «Отлично», «эта девочка знает, чего хочет от жизни, прелестно просто», «Выходи за меня замуж и сбежим вместе ....», «Да больше фото нижнего белья», «Окей, это реально соблазнительно👌👌👌», «Очень большие дыни», «Вы просто великолепны, просто хочется съесть вас», «Выдающаяся красота и совершенство», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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