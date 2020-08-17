Українська співачка Оля Полякова розповіла про поповнення і поділилася кадрами своїх малюків

Вона опублікувала кілька домашніх роликів на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram", передає Politeka.net. як виявилося, в господарстві у знаменитості і її сім'ї народилися кілька козенят, з якими вона з радістю попустувала у дворі. Особливо до Олі прив'язався один маленький козлик, який почав буквально переслідувати її.

"Дивіться, він до мене прийшов, і не відходить - напевно, я пахну козою", - пожартувала Полякова.

На одному з фрагментів співачка без сорому посвітила своїм пишним бюстом в сорочці з короткими рукавами. Ольга не застебнула всі гудзики, а допитливий козеня знайшов момент і тут же сунув мордочку в декольте, де зацікавився чорним бюстгальтером. Зірка сприйняла таку поведінку з гумором і заявила: "а ось і годування грудьми".

Незабаром Ольга Полякова разом з молодшою дочкою Алісою вибрали клички для всіх домашніх вихованців. В цей час козенята активно досліджували світ і навіть покусали співачку за ноги. Після цього знаменитість погодувала малюків молоком з пляшечки і, мабуть, залишилася задоволена собою. На жаль, користувачі соціальної мережі не змогли розділити з Олею емоції і прокоментувати кадри, адже вони з'явилися тільки в сторіз.

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