Українська співачка Світлана Лобода показала струнку фігуру в трендовому купальнику

Цього разу струнка 37-річна артистка, опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram досить спекотне фото. На стильному кадрі Світлана, яка вирушила на черговий Відпочинок з близькими, захопила користувачів мережі стильним купальником і апетитними формами.

На новому фото Світлана позує в трендовому відрядному купальнику у відтінку металік. У підписі до нового фото Лобода процитувала Лермонтова:

"Під ним струмінь світліше блакиті,

над ним промінь сонця Золотий...

а він, бунтівний, просить бурі,

как-будто в бурях є спокій!🔥

М. Ю. Лермонтов», - підписала новий кадр співачка.

Шанувальники відреагували досить бурхливо:

"Тропікана жінка😻»," судячи з усього, спокою від Світлани Сергіївни не чекати 😂 😂 😂 фото топ ❤️», «а кажуть, що немає пропорцій, як у Барбі ❤️», «отпадіще🤤 🤤 🤤», " Краса😍 🔥", " гаряча»", " яка ж ти красуня!🔥 🔥 🔥 ", "Красиво, купальник супер", "вогонь🔥", "красиво але далеко".

Також засмагла співачка в коротенькому чорному топі і яскраво-помаранчевих шортах повеселилася в залі. Артистка показала результати тренувань перед дзеркалом. При цьому здивувала дивно підтягнутими ніжками, на яких шорти виглядають навіть дещо великими.

З розпущеним світлим волоссям Світлана виглядала по-домашньому. Як відомо, артистка тренується практично кожен день і навіть у відпустці не забуває про розминку, розтяжку і множинні вправи на стегна і сідниці.

"Моя дієта-це всяка відсутність дієт. Я знаю, що необхідно їсти мінімум п'ять разів на день маленькими порціями. Тренер каже, що я повинна возити з собою судочки, щоб отримувати після тренувань потрібний обсяг білків. Але з моїм графіком, чесно кажучи, не до судочків», - говорила Світлана.

Співачку часто порівнюють з іншими схудлими зірками, в тому числі і Каменських, відзначаючи, що їм слід повчитися мотивації Світлани.

Нагадаємо, що Лобода одним відео довела шанувальників до істерики, перетворившись на готичну диву.

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