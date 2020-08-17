Незабаром після підвищення мінімальної зарплати в Україні повинні збільшити і пенсії

Мінімалку в Україні збираються підняти в три етапи аж до 6,5 тисячі гривень. Перше підвищення обіцяють вже з 1 вересня - до п'яти тисяч гривень, пишуть "Українські новини". Глава Мінфіну Сергій Марченко зазначив, що після цього до Пенсійного фонду надійде близько 1,7 мільярда гривень додатково, однак це не передбачає підвищення мінімальної пенсії.

Справа в тому, що розмір пенсії не пов'язаний з рівнем зарплати безпосередньо, мінімум для пенсійних виплат розраховують за прожитковим, підвищення якого закладено в бюджет. Пенсії громадян, які тільки виходять на заслужений відпочинок, прив'язані до середньої зарплати, але її перераховують раз на рік. Додатково збільшувати прожитковий мінімум уряд не збирається, а значить - і позапланового зростання пенсій до кінця року не буде.

А ось в бюджеті на 2021 рік, швидше за все, пропишуть приблизно таке ж підвищення мінімальних пенсій, як і для зарплат. Міжнародні стандарти вимагають, щоб пенсіонерам платили не менше 40% мінімальної зарплати в країні, а українська влада намагається дотримуватися цих правил і хоча б не сильно збільшувати різницю. Наприклад, минулого січня мінімальна заробітна плата зросла до 4723 гривень, а пенсія - до 1638 гривень (34,7% мінімалки).

У грудні уряд вже анонсував підвищення прожиткового мінімуму, а разом з ними і пенсій, які стануть не менше 1769 гривень. Якщо законопроект Володимира Зеленського затвердять у Верховній Раді, підвищивши мінімальну зарплату до п'яти тисяч гривень, розрив з пенсіями збільшиться до 34,4%.

Нагадавши, пенсії в Україні можуть опинитися під питанням: хто в зоні ризику.

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