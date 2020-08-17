Відома американська співачка Мадонна показала кадри зі святкування свого дня народження
Мадонна виклала в мережі знімки, зроблені в день її 62-річчя. Про це повідомляє Politeka з посиланням на офіційну сторінку знаменитості.
На честь свята легендарна зірка влаштувала грандіозну вечірку, на якій були присутні її близькі та друзі. Серед інших гостей можна також помітити 23-річну дочку поп-королеви Лурдес Леон.
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Дівчина одягалася в коротке синє плаття, підкресливши струнку фігуру та оголивши неголені пахви. У свою чергу її іменита мама вибрала більш стриманий наряд і вклала довге волосся в природні локони.
Шанувальники співачки почали вітати її зі святом і написали безліч схвальних слів на адресу Мадонни і Лурдес в коментарях.
"Не можу повірити, що її життя почалося 62 роки тому! З днем народження, М.", "З днем Народження, ти чудова людина","Лола така чудова!!" - пишуть захоплені шанувальники.
Однак деякі знімки викликали неоднозначну реакцію серед шанувальників зірки, так як з роками Мадонна стає все менше схожа на себе. У гонитві за молодістю артистка надмірно захопилася послугами косметологів і пластичних хірургів. У зв'язку з цим її обличчя втратило свою неповторність.
Нагадаємо, 61-річна Мадонна на милицях пустилася у всі тяжкі, втративши ліфчик: "світ знову буде сповнений заздрості".
Як повідомляла Politeka, Мадонна в мереживах нарешті показала результати пластики, Пугачової і не снилося: "тіло, як у 20-річної".
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